Flávio chama protesto contra Bolsonaro de 'minifestação'

Senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) O filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e senador, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), usou as redes para comparar as manifestações a favor do impeachment do chefe do Executivo convocadas por diferentes partidos políticos.

“Qual MINIfestação foi menor? A do Bumbum Livre (MBL) ou a do PT?”, escreveu o senador.

Qual MINIfestação foi menor? %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 2, 2021

A favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, contra a atuação do governo federal na pandemia do coronavírus e as denúncias de corrupção investigadas na CPI da COVID no Senado, manifestantes tomaram diversas capitais no Brasil.

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro , marcadas para este sábado, já figuram como o assunto mais comentado no Twitter Brasil nesta manhã, em meio a concentrações de manifestantes em diversas cidades do País. Lideranças dos partidos que organizam os atos incentivam a uso da hashtag #2OutForaBolsonaro. As manifestações criticam a disparada da inflação, a fome e o desemprego no País.





Os protestos, previstos em 305 cidades de todos os Estados e do Distrito Federal, além de 18 países, foram articulados por nove partidos - PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade - e pelo movimento Direitos Já!