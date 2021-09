Ministra Damares Alves fará palestra em Betim nesta quinta-feira (30/9)

Ministra Damares estará em Betim nesta quinta-feira (30/9) para fazer uma palestra na prefeitura (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, estará em Betim nesta quinta-feira (30/9) como palestrante do I Seminário Mineiro de Valorização da Vida. O evento faz parte das discussões do Setembro Amarelo, campanha nacional que tem como objetivo a prevenção ao suicídio e à automutilação.



O objetivo principal do seminário é capacitar pessoas a auxiliar quem passa por estágio de sofrimento profundo e, assim, contribuir para a redução do suicídio e da automutilação no Brasil. Representantes do poder público e especialistas também farão parte da discussão.

Outros palestrantes



Além da ministra, o deputado federal Lucas Gonzales e o secretário de Desenvolvimento Social de Ibirité, pastor Elias Silva, estarão presentes como palestrantes.





A segunda fala do dia será do deputado federal Lucas Gonzalez, presidente da Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação, com o tema “Pequenas ações podem salvar vidas – a importância do trabalho conjunto do poder público e sociedade civil”.



Para encerrar o evento, o secretário de Desenvolvimento Social de Ibirité, pastor Elias Silva, falará sobre “Rede de Proteção às crianças e adolescentes”.

"Estamos muito felizes de contar com a participação da ministra Damares em Betim. Estamos em um mês muito significativo por conta da campanha Setembro Amarelo", iniciou a secretária municipal de Assistência Social e vice-prefeita de Betim, Cleusa Lara.





"Nossa expectativa é que essa visita estreite ainda mais a relação da prefeitura com o governo federal no que tange à promoção de políticas públicas para quem mais precisa. Esperamos que este evento possa contribuir com a prevenção ao autoextermínio", complementou Cleusa Lara.



Presidente Bolsonaro visita BH



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitará Belo Horizonte nesta quinta-feira (30/9) para participar de alguns compromissos. Ele estará no evento ‘1000 dias de governo’ e na cerimônia da sanção do Projeto de Lei (PL) para as obras do metrô da capital.

Além disso, o mandatário participará do lançamento da Pedra Fundamental do Centro Nacional de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (MCTI-UFMG).