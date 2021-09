Bolsonaro visitará Belo Horizonte na próxima quinta-feira (30/9)

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitará Belo Horizonte na próxima quinta-feira (30/9), para participar do evento '1000 dias de governo', e estará na cerimônia da sanção do Projeto de Lei (PL) para as obras do metrô da capital mineira.Além disso, ele participará também do lançamento de Pedra Fundamental do Centro Nacional de Vacinas MCTI-UFMG.Na segunda-feira (27/9), a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovou o projeto de lei 15/2021 que prevê a privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa que administra o metrô de Belo Horizonte.