Flávio Bolsonaro compara Regina Hang com Paulo Gustavo: 'Não fariam isso'

Flávio Bolsonaro e Paulo Gustavo (foto: Redes Sociais/Reprodução) O filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), comparou a mãe do empresário Luciano Hang, Regina Hang, com o ator Paulo Gustavo.

De acordo com ele, a exposição de documentos, como a certidão de óbito de Regina Hang na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, é falta de compaixão com o empresário.





"Queria ver se você faria isso com a mãe do Paulo Gustavo aqui, mas com o Luciano Hang você faz", gritou o filho mais velho do presidente.





Apesar de ser suplente da CPI, Flávio não tem costume de ir até as sessões. Na oitiva de hoje, ele chegou junto com o depoente bolsonarista e está fazendo, até o momento, várias interrupções.





Regina Hang teve a certidão de óbito alterada pela Prevent Senior. A mãe do empresário dono das lojas Havan morreu por decorrência da COVID-19.

O dia da CPI





Além disso, o empresário é alvo da CPI por supostamente fraudar a certidão de óbito de sua mãe, Regina Hang , que morreu em fevereiro, aos 82 anos, no hospital Sancta Maggiore, da Prevent Senior, operadora de saúde acusada de omitir mortes por ministrar medicamentos sem eficácia, como a hidroxicloroquina.





Em um dossiê de denúncias entregue aos senadores, 15 médicos que trabalharam para a empresa relatam que Regina foi infectada com a COVID-19 e usou medicamentos ineficazes, defendidos por Bolsonaro. Mas a doença não consta do atestado.





Em vídeo publicado nas redes sociais, Luciano Hang aparece dizendo que a mãe poderia ter sido salva se tivesse feito 'tratamento preventivo'. Porém, o prontuário de Regina na unidade da Prevent, obtido pela CPI, indica que ela tomara, sim, hidroxicloroquina e ivermectina antes da internação.





Além da ocultação de mortes, a Prevent Senior vem sendo acusada por médicos de incentivar a prescrição desses medicamentos, na contramão dos principais estudos científicos realizados desde o início da pandemia e sem consentimento dos pacientes e familiares.