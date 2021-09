Hang autorizou Prevent Senior a fazer ozonioterapia em sua mãe

AM

Luciano Hang, dono das lojas Havan (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) O empresário Luciano Hang, conhecido como “velho da Havan”, afirmou que permitiu que sua mãe Regina Hang fosse submetida a aplicações de ozônio e tratamento sem comprovação científica pela Prevent Senior.

“Ofereceram tratamento de ozonioterapia para minha mãe e eu autorizei”, disse ao ser questionado pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL).





De acordo com o empresário bolsonarista, a comissão foi “induzida ao erro” pela advogada Bruna Morato, representante dos médicos da Prevent Senior que elaboraram dossiê com denúncias à conduta da empresa no tratamento de pacientes.





“Vocês foram induzidos ao erro. A Prevent Senior foi uma escolha minha, baseada nos amigos médicos que eu tinha”, disse.

Hang também admitiu que faz o "tratamento preventivo", já fez "tratamento precoce", e afirmou ter assinado um documento liberando a Prevent Senior a fazer "o que quisesse" com ele.

O dia da CPI





Além disso, o empresário é alvo da CPI por supostamente fraudar a certidão de óbito de sua mãe, Regina Hang , que morreu em fevereiro, aos 82 anos, no hospital Sancta Maggiore, da Prevent Senior, operadora de saúde que é acusada de omitir mortes por ministração de medicamentos sem eficácia, como a hidroxicloroquina.





Em um dossiê de denúncias entregue aos senadores, 15 médicos que trabalharam para a empresa relatam que Regina foi infectada com a COVID-19 e usou medicamentos ineficazes, defendidos por Bolsonaro. Mas a doença não consta do atestado.





Em vídeo publicado nas redes sociais, Luciano Hang aparece dizendo que a mãe poderia ter sido salva se tivesse feito 'tratamento preventivo'. Porém, o prontuário de Regina na unidade da Prevent, obtido pela CPI, indica que ela tomara, sim, hidroxicloroquina e ivermectina antes da internação.





Além da ocultação de mortes, a Prevent Senior vem sendo acusada por médicos de incentivar a prescrição desses medicamentos, na contramão dos principais estudos científicos realizados desde o início da pandemia e sem consentimento dos pacientes e familiares.