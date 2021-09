Marcos Rogério sobre casos da Prevent Senior: 'É uma disputa trabalhista'

Ao questionar a presença da advogada Bruna Morato na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID desta terça-feira (28/9), o senador Marcos Rogério (DEM-RO) afirmou que suas declarações se tratam de “uma disputa trabalhista”. Como representante judicial de 12 médicos da Prevent Senior, ela presta depoimento hoje sobre o dossiê que denuncia a operadora de saúde de ocultar mortes, prescrever medicamentos sem eficácia contra o coronavírus, entre outras irregularidades.









O comentário gerou indignação nos membros da oposição, que ressaltaram a gravidade das alegações feitas até o momento por Bruna Morato. "O que nós temos aqui é o depoimento de uma chacina (..) Olha o nível desse governo, acha disputa trabalhista a morte de pessoas", rebateu Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





"Ela é testemunha dos crimes cometidos pela Prevent Senior", declarou em seguida o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).





Senador govenista Marcos Rogério (DEM-RO) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Em resposta a Marcos Rogério, Morato defendeu que seus clientes devem permanecer anônimos por segurança e ainda ressaltou que, falar por eles, é uma de suas prerrogativas enquanto advogada.





"Senhor Marcos Rogério, gostaria de esclarecer algumas coisas que o senhor demonstra bastante desconhecimento. No primeiro momento, o senhor desconhece as prerrogativas. Estou aqui porque é meu direito defender interesses dos meus clientes. Se o senhor desconhece a função do advogado, o senhor não deveria estar aqui me inquerindo", declarou ela.





"Essa descompostura que o senhor tem para tentar desqualificar a denúncia só mostra que vocês não têm qualquer condição técnica para tentar contestar os fatos", concluiu a representante.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.