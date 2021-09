Esposa de Eduardo Bolsonaro sobre quarentena: 'Ele está limpando as armas'

Foto de Heloisa Wolf e Eduardo Bolsonaro publicada no Instagram da mulher no dia dos namorados, 12/07/2021 (foto: Divulgação/Heloisa)









20:32 - 24/09/2021 Rodoviários criticam veto de Zema sobre fretados e querem derrubada na ALMG “É bom que a gente mora em casa porque assim ele consegue ter uma fuga para a área externa, porque deve ser muito ruim fazer uma quarentena trancado só num quarto. É a situação de muitas pessoas. A gente estava pensando, como é que o Eduardo vai ficar 10 dias, mais ou menos, em casa? Sem pisar fora de casa? Sem receber reuniões?”, disse Heloisa sobre o diagnóstico.O casal pretendia fazer uma viagem, mas teve que adiá-la em razão do diagnóstico. “É como se nós estivéssemos viajando porque nós não estaríamos encontrando pessoas. Mas Deus sabe o que faz e aproveito que ganhei um tempinho para fazer minhas coisas”, falou.





De acordo com Heloisa, Bolsonaro se encontra em bom estado de saúde e essa foi a primeira vez que testou positivo para a COVID-19. “Ele só está com coriza, um pouco congestionado, mas de resto, ele está bem, já está se tratando. Então se Deus quiser vai dar tudo certo e vai passar rápido”.





Apesar de conviverem no mesmo ambiente, Heloisa e a filha do casal, Geórgia, de 11 meses, não contraíram o vírus. “Nós não estamos circulando nos mesmos ambientes, embora estejamos na mesma casa, e não estamos dormindo no mesmo quarto”.

