Advogado-geral da União Bruno Bianco também está com COVID-19

Bruno Bianco, da AGU (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

Parece que está havendo um efeito dominó na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em relação à infecção pela COVID-19. Depois de Marcelo Queiroga, Ministro da Saúde Tereza Cristina, da Agricultura , outro assessor de alto escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), testou positivo para a COVID-19 nesta sexta-feira.O advogado-geral da União (AGU), Bruno Bianco, anunciou nesta sexta-feira que está Iinfectado. Além de Biano, mais cedo, o fi lho 03 do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), também comunicou que contraiu a doença.Em um úncio dia, portanto, a ministra, Eduardo e Biano informaram sobre os testes positivos. Queiroga foi surpreendido pela doença em solo norte-americano, onde participou da Assembleia Geral da ONU, integrando a comitiva presidencial.Bianco já recebeu o primeiro resultado positivo e fez uma contraprova para confirmar a infecção. A assessoria do ministro informou que ele ficará em isolamento.O AGU não estava na comitiva presidencial que viajou a Nova York para a Assembleia Geral da ONU.Bianco esteve ontem no Planalto para a cerimônia de recondução de Augusto Aras à PGR.