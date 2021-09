Bolsonaro desmarca entrevista na ONU e deve antecipar volta ao Brasil

Presidente Jair Bolsonaro em discurso na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU (foto: POOL / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desmarcou uma entrevista que daria a ONU News, site de notícias da entidade, após seu pronunciamento na Assembleia-Geral, nesta terça-feira (21/9), em Nova York. O compromisso foi cancelado em cima da hora, segundo a









“Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões”, afirmou no início do discurso.





Depois de falar no plenário, o presidente não compareceu à entrevista marcada com a equipe do site das Nações Unidas. Ele preferiu deixar o prédio da sede da entidade pouco depois do pronunciamento.





Desde domingo (19/9), quando desembarcou nos Estados Unidos, Bolsonaro tem evitado a imprensa. Até a manhã desta terça, não havia parado em nenhum momento para responder perguntas de jornalistas que acompanham a viagem.





Na segunda-feira (20/9), o presidente ironizou que seu discurso seria em braile , em referência ao sistema de escrita e impressão destinado a pessoas com deficiência visual. A declaração foi dada a jornalistas na saída do restaurante do hotel em que a comitiva brasileira está hospedada.









Atacando a imprensa, ele disse que o grupo de menos de 10 pessoas estava no local fazendo escarcéu e que seria divulgado nos veículos de comunicação como uma grande manifestação contra ele.

“Esse bando nem sabe o que tá falando, devia ir para um país socialista e não aqui nos Estados Unidos. A imprensa vai dizer que tem muita gente, pessoal não tem nada, só porcaria dentro da cabeça.”





Encontro com autoridade e volta ao Brasil antecipada





Nesta tarde, Bolsonaro não tem eventos oficiais em Nova York, de acordo com sua agenda. Há a expectativa de que a comitiva antecipe a volta ao Brasil, marcada inicialmente para as 22h pelo horário de Brasília.





Em uma rede social, o Itamaraty divulgou um encontro entre Bolsonaro e o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Eles trataram do acordo do Mercosul com a União Europeia, da entrada do Brasil na OCDE e da cooperação bilateral em assuntos de defesa.





“Os presidentes ressaltaram o excelente momento das relações Brasil-Polônia, baseadas em valores compartilhados, como liberdades individuais, democracia e livre mercado”, disse a pasta.

O Ministro Carlos França acompanhou hoje o Presidente @jairbolsonaro em encontro com o Presidente da Polônia, Andrzej Duda @prezydentpl, à margem da Assembleia-Geral da #ONU em Nova York.



%uD83D%uDCF8: Alan Santos/PR pic.twitter.com/IXyRtVfbp2 %u2014 Itamaraty Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@ItamaratyGovBr) September 21, 2021

