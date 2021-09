''Será em braile'', ironiza Bolsonaro sobre discurso na Assembleia da ONU

(foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta segunda-feira (20/9) em Nova York que seu discurso na Assembleia-Geral da ONU que ocorrerá amanhã "será em braile", em referência ao sistema de escrita e impressão destinado a pessoas com deficiência visual. A declaração foi dada a jornalistas na saída do restaurante do hotel em que a comitiva brasileira está hospedada. O presidenteironizou nesta segunda-feira (20/9) emque seunaque ocorrerá amanhãem referência ao sistema de escrita e impressão destinado a pessoas com deficiência visual. A declaração foi dada a jornalistas na saída do restaurante do hotel em que a comitiva brasileira está hospedada.

Bolsonaro se reúne no começo da tarde com o primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson no Consulado-Geral do Reino Unido. A principal pauta a ser tratada é sobre o meio ambiente. Às 20h, a previsão é de que ele participe de uma recepção em homenagem a ele na Residência da Missão do Brasil junto às Nações Unidas. Já o discurso na abertura na Assembleia Geral está marcado para as 10h, no horário de Brasília.





