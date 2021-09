Diplomata da delegação de Bolsonaro testa positivo para COVID-19

Bolsonaro fez a comitiva brasileira comer no meio da rua em Nova York nesse domingo (19/9) (foto: Reprodução/Redes sociais) Um diplomata brasileiro enviado aos Estados Unidos para planejar a viagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para COVID-19 no sábado (18/9), segundo revelou a CNN. Ele havia tomado apenas a primeira dose da vacina e esteve em contato com pelo menos 30 pessoas, dentre funcionários da diplomacia brasileira em Nova York e estrangeiros.









Segundo a CNN, o Itamaraty está tratando o assunto com reserva, já que o jovem teve contato com integrantes de outros países. O órgão está rastreando por onde ele passou nos Estados Unidos para poder informar as autoridades americanas.





Tanto o Itamaraty como a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto (Secom) ainda não se manifestaram.