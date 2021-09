Bolsonaro omite referência a militares em discurso na ONU

Bolsonaro não fala sobre militares em discurso (foto: Timothy Clary/Pool/AFP)

Ao fazer seu discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (21/9), o presidente Jair Bolsonaro omitiu a referência aos militares no início. A versão lida pelo chefe do Executivo em Nova York constrata com a que foi divulgada no portal oficial do governo federal.

Leia mais: Bolsonaro na ONU:'Apoiamos a autonomia do médico no tratamento precoce'





"O Brasil mudou muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a constituição, valoriza a família e prega lealdade em seu povo", afirmou Bolsonaro.



Porém, a versão do governo federal mostra um discurso em que ele diz que há respeito à constituição e seus militares.

Leia mais: Bolsonaro: 'Estávamos à beira do socialismo'

"O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição e seus militares, valoriza a família e deve lealdade a seu povo", diz o teor do discurso divulgado pelo governo às 10h57 e atualizado às 11h19.

Na ONU, Bolsonaro elogiou as ações do governo no combate à pandemia e enalteceu o processo de recuperação econômica. Além disso, defendeu as políticas de meio ambiente do Palácio do Planalto, se disse contrário ao passaporte sanitário e voltou a falar em tratamento precoce. O discurso do chefe de estado brasileiro durou pouco mais de 10 minutos.