Bolsonaro sobre seu discurso na ONU: 'Verdades que desesperam'

Jair Bolsonaro (foto: Johannes EISELE / AFP ) Após fazer um discurso na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada nesta terça-feira (21/), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que “expôs verdades que desesperam a imprensa e a esquerda”.

No discurso, que durou cerca de 12 minutos, Bolsonaro defendeu o 'tratamento precoce', sem comprovação científica, atacou a mídia brasileira e internacional, culpou governadores e prefeitos pela crise na pandemia e mentiu sobre o valor do auxílio emergencial.









O chefe do Executivo desembarcou nos EUA com a comitiva presidencial no domingo (19/9). Desde então, Bolsonaro se reuniu com outros líderes mundiais, entre eles Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.