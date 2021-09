Após discurso na ONU, Twitter tem trends dominados por ataques a Bolsonaro

Bolsonaro na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU (foto: EDUARDO MUNOZ / POOL / AFP) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou nesta terça-feira (21/9) na 76ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Após o pronunciamento, várias tags atacando o governo e o chefe do Executivo entraram para os assuntos mais comentados nas redes sociais.









Internautas acusam Bolsonaro de mentir durante o discurso na ONU, além de criticar o trecho que ele fala sobre o 'tratamento precoce'.





Confira algumas reações:





Resumo do discurso de Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU:

Mentira

Mentira

Mentira

Mentira

Mentira

Mentira

Mentira

Mentira

Mentira #BolsonaroVergonhaDoBrasil %u2014 Erika Kokay (@erikakokay) September 21, 2021

Essa foi, provavelmente, a maior sequência de mentiras em um discurso presidencial na ONU. O Brasil não aguenta mais!#BolsonaroVergonhaDoBrasil %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 21, 2021

Você vai discursar na ONU e tem duas opções:



Se dirige aos chefes de estado, fala de suas conquistas (?) e tenta atrair investimentos.



OU



Se dirige aos seus eleitores, mente descaradamente e nos envergonha mais uma vez.



Bolsonaro fez o que?#BolsonaroVergonhaDoBrasil %u2014 Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) September 21, 2021

Bolsonaro na ONU:



- 2 anos e 8 meses sem casos de corrupção



Bolsonaro no Brasil:



- Pedidos de propina na vacina

- Vacina superfaturada

- Casos de rachadinha

- Tratolão

- Irregularidades em contratos de informática#BolsonaroVergonhaDoBrasil %u2014 Kim Kataguiri %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2618%uFE0F (@KimKataguiri) September 21, 2021

Resumindo o discurso do Bolsonaro na ONU:



- Defesa do tratamento precoce

- Não falou sobre o número de mortes por Covid19

- Mentiu sobre o desmatamento na Amazônia

- Defendeu o agronegócio

- Desrespeitou o estado laico



Mais o quê? #BolsonaroVergonhaMundial %u2014 Erica Malunguinho (@malunguinho) September 21, 2021





O chefe do Executivo desembarcou nos EUA com a comitiva presidencial no domingo (19/9). Desde então, Bolsonaro se reuniu com outros líderes mundiais, entre eles Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.









Esta é a terceira participação de Bolsonaro na ONU desde que assumiu o mandato, em 2019. O representante do Brasil é sempre o primeiro a discursar desde 1947.