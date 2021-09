Bolsonaro na ONU: 'Somos o país do emprego verde e da Amazônia preservada'

Em meio às críticas em torno do desmatamento da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou parte de seu discurso nesta terça-feira (21/9), na Assembleia Geral da Organização da Nações Unidas (ONU), para defender a atuação no Brasil em defesa do Meio Ambiente

Ele aproveitou para defender que o Brasil preserva a Amazônia: "São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66% são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento, em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental.”

"Antecipamos, de 2060 para 2050, o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros, destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais, foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer! Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior”, completou.