Flávio Bolsonaro culpa Argentina por suspensão de jogo: 'Malandros'

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) criticou atitude dos jogadores da Argentina (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O filho '01' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) chamou os jogadores argentinos de "malandros" após eles descumprirem medidas sanitárias impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Neste domingo (05/9), a Anvisa paralisou o jogo Brasil e Argentina para as Eliminatórias da Copa do Mundo por descumprimento dos jogadores argentinos da Portaria Interministerial 655, de 2021.



Argentinos deram de malandros. Sabiam que estavam burlando a lei brasileira, impediram a Anvisa de autua-los e, na marra, escalaram os 4 oriundos da Inglaterra.

PF tem que investigar quem não tomou providências antes do jogo e Argentina deveria ser severamente punida. %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 5, 2021



De acordo com a Portaria brasileira, viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil.

“Argentinos deram de malandros. Sabiam que estavam burlando a lei brasileira, impediram a Anvisa de autuá-los e, na marra, escalaram os 4 oriundos da Inglaterra”, escreveu Flávio nas Redes.

Segundo o senador, a Polícia Federal (PF) deve investigar quem não tomou providências antes do jogo e a Argentina deveria ser severamente punida.