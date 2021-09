Brasil e Argentina é interrompido e Randolfe comemora: 'Gol da Anvisa'

AM

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), comemorou interrupção da partida entre Brasil e Argentina (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Após agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no gramado da Neo Química Arena e Após agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperem o jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo , o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), usou as redes para comemorar a ação.





"Olha o gol, olha o gol, olha o GOOOOOL DA ANVISA!", escrever Randolfe.





A ação da Anvisa teve como intuito impedir que os quatro jogadores da Argentina que vieram da Inglaterra disputem o jogo deste domingo (5/9).





De acordo com a agência, os quatro jogadores declararam não ter passado por quatro países com restrições, o que não era verdade. Por isso, eles devem ser deportados do país.