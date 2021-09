CPI da COVID quer ouvir CBF sobre quebra de protocolo no Brasil e Argentina

CPI da COVID enviará requerimento à CBF para que seja apurado um suposto acordo feito pelo governo federal (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)







ATENÇÃO! Vamos enviar requerimento à CBF, através da CPI da Pandemia, solicitando resposta para o seguinte:



- Com quais autoridades o Governo Brasileiro fez "acordo" para burlar as regras sanitárias da ANVISA?#CPIdaPandemia — Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) September 5, 2021





Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Lo Celso estavam na Inglaterra no último fim de semana, mas não informaram o fato para as autoridades brasileiras. O país, no entanto, é considerada área restrita e, por isso, os quatro atletas deveriam ter feito uma quarentena obrigatória na chegada ao Brasil.





No início da tarde, a Anvisa determinou que uma diligência fosse feita no hotel onde estava a delegação argentina, em São Paulo, para que os quatro jogadores fossem encaminhados ao aeroporto. No entanto, servidores do órgão precisaram interromper o começo da partida, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O duelo foi suspenso por causa da ação.

A CPI da COVID pretende ouvir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o episódio envolvendo a quebra de protocolos sanitários de quatro jogadores argentinos que enfrentariam o Brasil neste domingo (5/9) . A ideia da comissão é saber se o governo federal fez algum tipo de acordo para que não fossem respeitadas as regras sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).