Ciro Gomes sobre Brasil x Argentina: 'Vexame'

Ciro Gomes (PDT) (foto: AFP/Reprodução) Possível candidato às eleições presidenciais de 2022, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), chamou de “vexame” a ação dos jogadores argentinos que descumpriram as ordens sanitárias brasileiras. A ação resultou no interrompimento do jogo Brasil x Argentina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).









“Não há dúvida de que houve erro grave dos dirigentes esportivos da Argentina. Mas não haveria o vexame explícito no estádio, se não ocorressem obscuras transações nos bastidores, envolvendo dirigentes esportivos e algumas autoridades brasileiras”, escreveu.

Se estivéssemos em um momento de plena normalidade da vida nacional, com cada autoridade cumprindo suas funções com competência e agilidade, não teria ocorrido o vexame do jogo Brasil x Argentina. %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) September 5, 2021





Para Ciro, algumas autoridades tentaram dar um “jeitinho” para burlar as regras sanitárias. “Deu no que deu. Ficou exposto ao mundo mais um símbolo das anomalias que vivemos”, disse.





“Em um país em que o estado de direito sofre abalos e ameaças, as irrupções de turbulência e anarquia ocorrem em níveis e cenários mais diversos e surpreendentes. A tragédia vira comédia e todos passamos dor e vergonha”, afirmou.

Neste domingo, a Anvisa interrompeu o jogo Brasil e Argentina para as Eliminatórias da Copa do Mundo por d escumprimento dos jogadores argentinos da Portaria Interministerial 655, de 2021





A decisão foi tomada após quatro jogadores argentinos entrarem em campo, mesmo com a determinação da agência de que teriam de cumprir isolamento no hotel. As medidas fazem parte do protocolo de segurança contra a COVID-19.

De acordo com a Portaria brasileira, viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil.