Ciro Gomes pede cuidado em manifestações: 'Bolsonaro quer um cadáver'

Ciro Gomes (PDT) (foto: JOSÉ CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL) Possível candidato nas eleições presidenciais em 2022, o pedetista Ciro Gomes pediu para que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se protejam nas manifestações que vão ocorrer em 7 de setembro.





De acordo com Ciro, Bolsonaro quer “produzir um cadáver” para criar um ambiente de caos. Ele citou uma minoria de “policiais celerados e bandidos” que “podem matar uma senhora, ou uma criança, para criar um ambiente de caos instituicional”.





Para Ciro, Bolsonaro quer mudar a lógica para poder se defender, já que ele “deve perder para qualquer um de nós”.





“Tenho pedido para que meus companheiros do PDT evitem ir à rua, porque tudo que o Bolsonaro quer hoje é produzir o cadáver de uma senhora, ou de uma criança, de preferência, porque ele vai infiltrar gente nessas manifestações pra dizer que foi a esquerda , que foi não sei quem, que foram os comunistas, enfim, esses delírios dele ”, disse.

O dia 7

As manifestações do 7 de Setembro foram inflamadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nos últimos meses, ele vem falando para apoiadores que ganhou as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno.

Para o presidente, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações ampliaram as tensões entre Bolsonaro e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também ministro do STF.





Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news.





Após diversos xingamentos do presidente direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.





A ação implodiu uma verdadeira “guerra” contra o Supremo. Agora, apoiadores do presidente marcham a Brasília para protestar contra a Corte, pedir o voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não seja extinta, a implantação de um regime militar.