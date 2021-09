Às vésperas do 7 de Setembro, ambulante vende bandeiras do Brasil em BH

José Wanderley de Paula e Silva, de 54 anos, vende bandeiras do Brasil na Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS) Em Belo Horizonte o “esquenta” das manifestações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, já começou. Na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul, um ambulante vende bandeiras do Brasil neste domingo (5/9). Entre as pessoas que passeiam pela praça, José Wanderley de Paula e Silva, de 54 anos, se destaca com as faixas verdes e amarelas.









“Pretendo vender mais no dia 7. Vim aqui para sentir o clima. Estou vendendo para tirar uma renda mesmo”, afirmou José à reportagem do Estado de Minas.





A médica e advogada, Eneida Gontijo, 67 anos, comprou uma das bandeiras do ambulante. “Com certeza, estou com muita esperança para que a gente retome nosso país”, declarou.

Eneida Gontijo, 67 anos, é apoiadora do presidente Bolsonaro (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Frequentadora da Praça da Liberdade, a médica conta que toda a família estará na praça para apoiar o chefe do Executivo federal. “Comprei mais uma bandeira. Tenho uma já, está na janela da minha casa”, conta. “É o símbolo da nossa pátria. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, declarou, repetindo o bordão do presidente.





A bandeira do Brasil acabou se tornando símbolo das manifestações a favor de Bolsonaro. Com a intenção de reacender o patriotismo brasileiro, o presidente adotou as cores verde e amarelo na campanha presidencial. Junto com a bandeira, o slogan: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

O dia 7

As manifestações do 7 de Setembro foram inflamadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nos últimos meses, ele vem falando para apoiadores que ganhou as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno.

Para o presidente, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações ampliaram as tensões entre Bolsonaro e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, também ministro do STF.





Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news.





Após diversos xingamentos do presidente direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.





A ação implodiu uma verdadeira “guerra” contra o Supremo. Agora, apoiadores do presidente marcham a Brasília para protestar contra a Corte, pedir o voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não seja extinta, a implantação de um regime militar.