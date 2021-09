Caminhões de agronegócio seguem de MG para atos do 7/9 em Brasília

Caminhão de transporte de gado segue rumo Brasília para o 07/09 enfeitado de bandeiras do Brasil (foto: Reprodução/Redes Sociais) Caminhões de gado partem de Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, para participar dos atos de apoio a Bolsonaro em Brasília, no dia 7 de setembro. Um vídeo circula nas redes sociais de Itaúna mostrando um comboio de caminhões de gado partindo neste sábado (4), em direção a Brasília para participar dos atos do dia 7/9.

No vídeo, um dos motoristas narra a saída da "comitiva do Igor Dornas e do Sindicato Rural de Pará de Minas" rumo à capital federal. São caminhões de transporte de gado e de cavalos enfeitados com bandeiras do Brasil.

Caminhões de agronegócio seguem de Minas. para atos do 7/9 em Brasília.



Caminhões de transporte de gado e cavalo de uma empresa de agronegócio de Itaúna, Centro Oeste de Minas, partiu rumo à Brasília para apoiar Bolsonaro



Saiba mais: https://t.co/kTlTSfLkLE pic.twitter.com/LV6tWAjVg5 — Estado de Minas (@em_com) September 5, 2021

Os veículos são da empresa ID Agronegócio e partem da frente de uma siderúrgica que pertence ao mesmo grupo empresarial. Um dos caminhoneiros que integra o comboio afirma em tom ufanista: "Pode preparar ai Bolsonaro, estamos chegando ai em Brasilia, e tá firme ai com o senhor. Dia sete de Setembro a onça vai beber água, pode preparar aí Supremo".

O caminhoneiro deixa claro que os veículos estão sendo enviados a Brasília pelo empresário Igor Dornas, um dos proprietários da empresa ID Agronegócio, cujos caminhões estão compondo o comboio, e da siderúrgica Sidersa, local de partida da comitiva.

Ônibus para São Paulo

O bolsonarismo tem forte apoio, inclusive financeiro, de uma parte do empresariado de Itaúna. Há pouco mais de três meses empresários da cidade se uniram para bancar os custos de uma clínica de tratamento precoce para Covid na cidade. Com o nome de PAI - Posto de Atendimento Imediato, a clínica teve gestão administrativa do SINDIMEI - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Itaúna e ofereceu atendimento gratuito para a população durante três meses.

Agora os empresários se uniram novamente para bancar o custo de R$ 15 mil de envio de dois ônibus leito de Itaúna para São Paulo para os atos de 7 de Setembro na Avenida Paulista. As pessoas que se candidataram a ir até a capital paulista poderão fazer a viagem gratuitamente.