Bolsonaro sobre marco temporal: 'Vai acabar com o agronegócio no Brasil'

"Vai simplesmente acabar com o agronegócio no Brasil. Essas áreas são concentradas, em grande parte, no Centro-Oeste e Norte. Pela localização geográfica das áreas, elas anulam outras. Demarcou aqui e tem um pessoal produzindo soja, não adianta produzir soja. Pode esquecer. Vai ter que passar de avião por cima da reserva. Acaba o Brasil", afirmou.





Bolsonaro pediu "bom senso" ao STF para que o Brasil "não seja entregue aos índios" e espera que o marco temporal seja mantido. O presidente disse que "indígenas não querem mais ficar dependentes de projetos sociais do governo federal".





"Cada vez mais nossos irmãos indígenas estão trabalhando no campo para produzir para si e para vender. Eles não querem mais ficar dependentes de projetos sociais do governo federal. Cada vez mais querem se integrar. Esperamos que o STF mantenha o marco temporal como em 1988", concluiu.





Também nesta quinta, o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou contrariamente ao marco temporal. Nesta semana, o STF retomou o julgamento e ouviu 39 inscritos. Na próxima quarta-feira (8/9), o relator, ministro Edson Fachin, deve votar.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou uma possível revisão do marco temporal, que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Com a medida em vigor, indígenas só podem demarcar territórios que ocupavam quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. Caso a ação seja revista, Bolsonaro disse que o agronegócio no Brasil vai acabar.