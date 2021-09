Grupo contrário a Bolsonaro instala outdoor contra ditadura em BH

Grupo contra Bolsonaro instala outdoor na Av. Amazonas (foto: Ramon Lisboa/EM/DA PRESS) O grupo #ForaBolsonaro instalou um outdoor em Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, 994, Região Oeste da capital, contra as manifestações que vão acontecer no próximo dia 7 de setembro, Dia da Independência.









No outdoor de BH, a seguinte frase estampa o anúncio: “Desta vez não haverá anistia. Golpistas irão para cadeia”.

Na capital mineira, os protestos contra e a favor de Bolsonaro vão ser realizados no mesmo local e hora. A Praça da Liberdade será palco dos dois protestos que prometem levar centenas de pessoas para as ruas.





A concentração do ato pró-Bolsonaro será no Mineirão, às 9h. Em seguida, uma motociata seguirá para a Praça da Liberdade, com previsão de chegada às 10h. Os protestos pedem o fim do STF, o voto impresso e a intervenção militar na Suprema Corte.





Já os atos contra Bolsonaro foram chamados diante do receio de que o presidente tente convocar as Forças Armadas para um golpe militar. A favor da vacinação e contra as medidas adotadas por Bolsonaro durante a pandemia, os manifestantes prometem marchar usando máscaras e contra a ditadura militar. O local será na Praça da Liberdade, também às 10h.