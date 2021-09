Acusado de colaborar com ex-vereador de BH para execução de rival é preso

Hamilton de Moura foi assassinado com 12 tiros em julho do ano passado, em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Facebook) A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta quarta-feira (1º/9), Gerson Geraldo Cesário, acusado de participar do planejamento da execução de Hamilton Dias Moura (MDB), sindicalista e vereador de Funilândia que foi assassinado com 12 tiros em julho de 2020, no Bairro Jardinópolis, Região Oeste de Belo Horizonte. Gerson, que é um dos 10 réus que vai a júri popular pelo crime , estava foragido desde março, quando sua prisão foi decretada.





Gerson foi preso em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. Ele estava escondido na casa da cunhada, segundo a equipe que efetuou a prisão do homem, que também é sindicalista.









De acordo com o inquérito de quase duas mil páginas da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Gerson e seu irmão, Antônio Carlos Cesário, haviam ajudado o ex-vereador de Belo Horizonte, Ronaldo Batista , no planejamento da execução do crime. Batista, de acordo com as investigações, foi o mandante. Coube aos irmãos Cesário intermediar o contato do executor do crime com o ex-parlamentar da capital mineira.





De acordo com as investigações, o assassinato de Hamilton foi motivado por vingança e disputas sindicais. Personalidade respeitada entre sindicalistas do setor de transportes, Hamilton era presidente do Sindicato dos Motoristas e Empregados em Empresas de Transporte de Cargas, Logística em Transporte e Diferenciados de Belo Horizonte e Região (SIMECLODIF).





Moura e Batista chegaram a ser aliados, mas romperam relações em 2010. Ronaldo, na época do crime, era presidente da Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Minas Gerais (Fettrominas) e, até 2018, esteve à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH). Ele teria pagado R$ 40 mil para que o vereador de Funilândia fosse assassinado.





"A vítima (Hamilton) então criou um sindicato à parte, que enfraqueceu o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTR-BH). A arrecadação da instituição foi, inclusive, muito impactada. Hamilton também patrocinava ações judiciais contra o rival, que resultaram em bloqueios de bens no valor aproximado de R$ 6 milhões", esclareceu, em outubro do ano passado, o delegado Domênico Rocha, do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP).





Além dos irmãos Cesário e Ronaldo Batista, o inquérito indicou que outras sete pessoas participaram da execução de Moura - três delas estiveram na cena do crime, Leandro Felix Viçoso, ex-policial penal, Felipe Vicente de Oliveira, policial militar, e Fernando Saliba Araújo.





Gerson Cesário será levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Betim, também na Grande BH. De lá, deve ser encaminhado ao sistema prisional.