Chefe de gabinete de Kalil pede para deixar a Prefeitura de BH

Alberto Lage, que chefiava o gabinete de Kalil, pediu para deixar a PBH (foto: Bernardo Dias/CMBH)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), vai trocar a chefia de gabinete. O antigo do posto, Alberto Lage, acertou a saída do poder Executivo municipal nesta segunda-feira (30/8). A exoneração deve ser publicada nesta terça (31).Lage e Kalil se reuniram nesta segunda. O prefeito aceitou o pedido de demissão do assessor. Em e-mail enviado a funcionários de sua equipe e secretários, o ex-chefe de gabinete comunicou a decisão de deixar a prefeitura belo-horizontina e disse desejar sorte ao antigo chefe nas próximas missões.

Ao lado de Kalil desde a campanha eleitoral de 2016, Lage era um dos mais próximos assessores do prefeito. Ele recebeu convite de Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, que o chamou para trabalhar em solo fluminense. O ex-funcionário de Kalil, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre seu futuro.



Ele chegou a sair da administração municipal em junho deste ano, quando ocupava a secretaria-adjunta de Governo. Uma semana depois, porém, já em julho, Lage voltou, mas chefiando o gabinete do político do PSD.

Depoimento por iniciativa própria

Na semana passada, Lage depôs à CPI que investiga a gestão da BHTrans. Ele confrontou declarações dadas por outras figuras ouvidas, como o antigo presidente da empresa, Célio Bouzada."Quando vejo testemunhas ligadas ao cerne da investigação lançando alegações sobre pessoas que sei que não têm nada a ver com isso, começo a suspeitar que existe uma ação coordenada para promover retaliação contra quem eles não gostam ou atacar quem parece que não está do lado deles. É o caso da doutora Deusuite (Matos - diretora de Ação Regional e Operações da BHTrans), que sempre foi quem eu consultava quando não conseguia confiar nos dados fornecidos pelo Célio (Bouzada), e sempre soube diferenciar demanda pessoal de interesse público".