Ex-adjunto de Governo passa a chefiar gabinete de Kalil na Prefeitura de BH

Alberto Lage, muito próximo a Kali, voltou a compor os quadros da prefeitura belo-horizontina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

MDB fica na secretaria de Governo

O ex-secretário-adjunto de Governo da Prefeitura de(PBH),, passou a chefiar o gabinete de(PSD). Ele volta ao poder Executivo municipal uma semana após pedir para ser exonerado do antigo posto . A mudança já consta no Diário Oficial da cidade.A secretária de Assuntos Institucionais e Comunicação Social,, acumulava a pasta com a chefia de gabinete. Mesmo com a mudança, Adriana continuapor tópicos como o orçamento do gabinete de Kalil.Alberto Lage é um dosmais próximos ao prefeito belo-horizontino. Ele atua ao lado do pessedista desde a campanha eleitoral de 2016, quando Kalil, ex-presidente do Atlético, venceu João Leite (PSDB). À época, ele eraao extinto PHS.Para a antiga vaga de Lage, na secretaria-adjunta de Governo, foi nomeado Breno Carone, vice-prefeito de Brumadinho , na Região Metropolitana, entre 2012 e 2016. Filiado ao MDB, ele trabalhará ao lado do correligionário, chefe do departamento e ex-presidente da Assembleia Legislativa.A secretaria de Governo é a pasta responsável por temas como ado poder Executivo junto aos vereadores belo-horizontinos.