CPI da BHTrans propõe fim de benefícios fiscais a empresas de ônibus

Empresas de ônibus têm benefícios fiscais em Belo Horizonte a partir de duas leis (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Os sete vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Empresa de Transporte de Belo Horizonte (BHTrans) protocolaram, nesta quarta-feira (25/8), projeto de lei na Câmara Municipal de BH para revogar duas leis que isentam empresas de ônibus do pagamento de impostos na cidade. O ato foi divulgado durante reunião da CPI, nesta manhã.









Além de Gabriel, Bella Gonçalves (Psol), Braulio Lara (Novo), Professor Claudiney Dulim (Avante), Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB), Rubão (PP) e Wanderley Porto (Patriota) assinam o texto, que começa a tramitar na Câmara de BH nesta quarta.





"O município está perdendo dinheiro que viria dos empresários justamente para a gente melhorar a mobilidade na cidade. Então, a Câmara Municipal vai tratar de revogar essas leis que dão benefício para empresário de ônibus em Belo Horizonte", completou o vereador e presidente da CPI da BHTrans.





Reunião





Na reunião desta quarta, que contou com o penúltimo depoimento à CPI, pessoas ligadas ao Conselho Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil) foram ouvidas. Renaldo de Carvalho Moura, ex-presidente, e Ralison Guimarães de Andrade, atual presidente. A Transfácil é para onde vai o dinheiro pago nas tarifas de ônibus na cidade.





Nesta quinta-feira (26), a CPI vai ouvir Alberto Lage, chefe de gabinete de Alexandre Kalil (PSD), prefeito de BH. Este deve ser o último depoimento da comissão.