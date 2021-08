Projeto que extingue BHTrans fica pronto para votação na Câmara de BH

Caso aprovado em primeiro turno, expectativa é de que o projeto seja apreciado em segundo apenas em novembro (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) projeto de lei que extingue a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) está pronto para ser votado em primeiro turno na Câmara Municipal da capital mineira. A intenção é substituir a BHTrans pela Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), já batizada de BH Mobilidade, também ligada à Prefeitura de BH. que) está pronto para ser votado em primeiro turno nada. A intenção é substituir apela), já batizada de, também ligada à









"Até lá, vamos ter algumas reuniões para adequar emendas que aprimoram o texto. Acho que as ideias são bem-vindas, também teremos duas audiências públicas, uma com funcionários, outra com movimentos sociais na Comissão de Desenvolvimento e Transporte, e a previsão é que após aprovação em primeiro turno em setembro ele volte a tramitar nas quatro comissões mais uma vez, para análises dessas emendas, e, até novembro, nós teremos a votação em segundo turno para concluir este ano já com a publicação em Diário Oficial", afirmou o vereador Gabriel (sem partido), presidente da CPI da BHTrans.





Caso uma reunião extraordinária para votar o projeto (de número 160/2021) não seja convocada, a Câmara deve apreciar o texto somente em 1º de setembro (quarta-feira) deste ano. Isso porque o Legislativo da capital mineira tem reuniões ordinárias somente nos dez primeiros dias úteis do mês, e as sessões de agosto de 2021 já foram realizadas.