CPI aprova a quebra de sigilos de Célio Bouzada, ex-presidente da BHTrans

Célio Bouzada, ex-presidente da BHTrans, é investigado por CPI que corre na Câmara Municipal (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Sindicalista com mestrado na URSS é ouvido

que apura, na Câmara Municipal, possíveis irregularidades na atuação daaprovou, nesta quarta-feira (28/7), requerimento que pede a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Célio Bouzada, presidente da empresa entre 2017 e 2020 . O documento que solicita a revelação dos dados de Bouzada aponta que há "indícios de fraudes" durante a gestão dele, servidor de carreira da autarquia.O pedido para asfoi feito pelo vereador Gabriel Azevedo (sem partido), presidente da CPI. Ao prestar depoimento, em junho, Bouzada afirmou que a retirada dos cobradores dos ônibus que rodam em Belo Horizonte foi medida de retaliação de empresários aoem R$ 4,50, frustrando pretensões de aumentar o valor da tarifa.Segundo Gabriel Azevedo, é preciso apurar a participação de Bouzada na formulação do contrato entre a prefeitura e as empresas de ônibus , firmado em 2008. Há suspeitas deno trato. Caberá à Procuradoria do Legislativo oficializar, à Justiça, as solicitações de obtenção dos dados.Bouzada entrou na BHTrans em 1992. A ideia é, também, averiguar as circunstâncias da auditoria contratada em 2018 para abrir a "caixa-preta" da empresa "As digitais dele estão na formulação do contrato de 2008 e na auditoria fajuta. Como deixamos claro na comissão, ele recebeu para dar aula a. É um dos grandes culpados pelo trânsito e a mobilidade de Belo Horizonte estarem como estão", disse Azevedo.Para Bella Gonçalves, do Psol, a entrega de informações de Bouzada à CPI pode impulsionar as investigações em torno de outras figuras relacionadas à mobilidade urbana. "A gente começa com a quebra do sigilo do doutor Célio, mas com a possibilidade de realizar outras quebras, sobretudo por parte das empresas de transporte".Ainda nesta quarta, os vereadores que compõem a CPI tomaram o depoimento de Emanuel Bonfante Demaria Junior - diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Pesquisa, Perícias, Informações e Congêneres de Minas Gerais (SINTAPPI/MG). A entidade de classe tem, em seu quadro de filiados, inúmeros servidores da BHTrans.Bonfante é engenheiro e, entre 1962 e 1967, fez mestrado em Petróleo e Gás na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em Moscou, hoje capital da Rússia. Ele estudou na Universidade da Amizade dos Povos Patrice Lumumba.A greve dos funcionários da BHTrans, deflagrada no último dia 12, já terminou. "Havia uma pretensão dos trabalhadores de que houvesse reajuste salarial pela inflação", se justificou Bonfante, afirmando que a diretoria da empresa pública tentava, ainda, modificar o acordo coletivo com os trabalhadores.Tramita na Câmara um Projeto de Lei (PL) que extingue a BHTrans e cria a BH Mobilidade. A nova estrutura passa pela criação da Superintendência de Mobilidade do Município de(Sumob), sob o guarda-chuva da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU).A proposta já recebeu o aval da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) e, agora, precisa da aprovação de outros três comitês temáticos antes da votação em plenário em primeiro turno.