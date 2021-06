Presidente da CPI da BHTrans fala em 'cartel' das empresas de ônibus em BH

Gabriel e Bella Gonçalves durante o depoimento de Robson Lessa à CPI da BHTrans (foto: Abraão Bruck/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Viação Saritur, uma das concessionárias do sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte, Robson José Lessa Carvalho depôs nesta quarta-feira (30) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans), instalada pela Câmara Municipal da capital mineira. Robson Lessa falou aos vereadores na condição de testemunha e de forma virtual. Empresário ligado à, uma das concessionárias do sistema dededepôs nesta quarta-feira (30) à), instalada pelada capital mineira.falou aos vereadores na condição de testemunha e de forma virtual.





LEIA MAIS 11:24 - 16/06/2021 CPI da BHTrans convoca empresários ligados às empresas de ônibus para depor

11:49 - 09/06/2021 'Não entrega merda nenhuma', diz vereador a ex-presidente da BHTrans

14:11 - 30/06/2021 Marcos Rogério chama CPI de circo e Aziz rebate: 'Você é o palhaço'



Municiado das posições de Lessa, o presidente da CPI da BHTrans, Gabriel (sem partido), afirmou que o modelo que vigora atualmente é fruto de um cartel realizado em 2008, a partir do processo licitatório que selecionou as empresas que prestam os serviços de ônibus coletivos. Com o depoimento, de cerca de três horas, os vereadores conseguiram concluir certas questões a respeito da operação do sistema coletivo na capital mineira.Municiado das posições de Lessa, o presidente da CPI da BHTrans,(sem partido), afirmou que o modelo que vigora atualmente é fruto de um cartel realizado em 2008, a partir do processo licitatório que selecionou as empresas que prestam os serviços de ônibus coletivos.





“O contrato de 2008 é um cartel, as empresas agiram em conluio. Esse contrato não pode continuar, as auditorias feitas são fajutas, e os funcionários, servidores da BHTrans, alguns deles, estão agindo de maneira coligada nisso tudo. E o resultado é o pobre de Belo Horizonte dizendo o que vê”, afirmou Gabriel.

A posição também é sustendada pela vereadora Bella Gonçalves (Psol). “Uma mesma empresa, pessoa, entidade, realizou o protocolo dos documentos, das planilhas, da escrita do processo, que deveria ser de concorrência, de todas as empresas ganhadoras e perdedoras do consórcio. Isso é uma evidência da formação de cartel e, também, uma evidência de que o contrato de 2008 é um contrato fraudado pelas empresas de ônibus com a conivência de agentes públicos da BHTrans e de outros setores da prefeitura.”













“Mais uma vez quero dizer a vocês que já prestei todos os esclarecimentos necessários à Polícia Federal, que é o fórum adequado. Agora, quando você me pergunta: ‘Você furou fila?’. Entendeu, é no mínimo uma pergunta, com todo respeito, que leva ao sensacionalismo. Por que? Furar fila de quê? A suposta vacina, suposta, porque tudo indica que foi um golpe, mas a suposta naquele momento seria a Pfizer. A Pfizer poderia sim naquele momento ser importada e estar no país, não teria nenhum crime. Mas, porém, não estava disponível no mercado brasileiro. Então, furar fila de quê? De algo que não existe? Fila para quê? Fila para você ficar vendo o quê, pegar o quê?”, afirmou Robson Lessa.





Próxima reunião





A CPI da BHTrans volta a se reunir na próxima quarta-feira (7), a partir das 9h30. Roberto José Carvalho, dono da Rodopass Transporte Coletivo, depõe na Câmara de BH. Na semana seguinte, em 14 de julho, às 9h30, Fábio Couto de Araújo Cançado, sócio da Auto Omnibus Nova Suissa, presta depoimento aos vereadores.





Wanderley Porto (Patriota), primeiro signatário do requerimento, Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB) Gabriel, Professor Claudiney Dulim (Avante), Bella Gonçalves, Braulio Lara (Novo) e Rubão (PP) são os membros titulares da comissão que busca abrir a “caixa preta” da BHTrans.