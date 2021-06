PBH vai investigar auditoria responsável por 'abrir caixa-preta da BHTrans'

Empresa que auditou contas de concessionárias dos ônibus de BH pode ter cometido ilícitos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 08/03/2021)

A polêmica conclusão alcançada pela auditoria responsável por “abrir a caixa-preta da BHTrans” em 2018 será investigada pela Prefeitura de BH. Conforme publicação no Diário Oficial do Município, a Maciel Auditores será alvo de um processo administrativo punitivo por parte da empresa responsável por gerenciar o transporte e trânsito da capital.





O objetivo do processo é a “apuração de eventuaisna execução do contrato celebrado em decorrência da concorrência pública nº 002/2017”.

Esse documento deu início à auditoria das concessionárias do transporte público por ônibus de Belo Horizonte há quatro anos.



Promessa de campanha do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD) em 2016, a “caixa-preta da BHTrans” foi aberta em dezembro de 2018. Na ocasião, a Maciel Auditores concluiu que o preço da passagem deveria ser R$ 6,35 – muito além da tarifa cobrada à época.



Pelo contrato, a Maciel Auditores teria que realizar “auditoria independente contábil e/ou financeira das quatro concessionárias, com extensão ao Transfácil”, nos quatro anos anteriores: de 2013 a 2016.



Assim, a empresa teria avaliar a Taxa Interna de Retorno (TIR) das concessões, considerando os custos, receitas e investimentos apurados mês a mês durante a vigência dos contratos. E elaborar uma proposta para padronizar o plano de contas das concessionárias.



O processo aberto pela prefeitura vem na esteira da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da BHTrans que está em vigor na Câmara de BH.



O presidente da empresa foi uma das poucas mudanças de Kalil entre o primeiro e o segundo mandatos: saiu Célio Bouzada e entrou Diogo Prosdocimi.