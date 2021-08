Kalil sobre eleições 2022: 'Quero fazer campanha no momento certo'

Kalil e Fuad Noman (PSD), atual vice-prefeito de BH, durante campanha para as eleições municipais de 2020 (foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte)



Prefeito de Belo Horizonte desde 2017 e reeleito no pleito de 2020, Alexandre Kalil (PSD) é tido como um dos principais nomes para a disputa ao governo de Minas nas eleições de 2022. O chefe do Executivo municipal, contudo, ainda não confirma a candidatura, mas deixa claro que, se for o caso, fará campanha no momento em que julgar oportuno.





Rádio BandNews FM BH na manhã desta quinta-feira (19/08), Kalil abordou o tema, mesmo deixando claro que tem outras obrigações a tratar. Ele foi questionado sobre um possível movimento do PSD para colocar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, na disputa da Presidência da República e o prefeito na disputa ao Executivo mineiro, ambos já no pleito do ano que vem. Em entrevista à na manhã desta quinta-feira (19/08), Kalil abordou o tema, mesmo deixando claro que tem outras obrigações a tratar. Ele foi questionado sobre um possível movimento do PSD para colocar o (PSD-MG), presidente do Senado Federal, na disputa da e o prefeito na disputa ao , ambos já no pleito do ano que vem.





"O professor (Antonio) Anastasia está mais por dentro de Brasília do que eu. Eu já disse, eu tenho tempo, tenho compromisso, não fui eleito para só pensar em eleição, tenho problemas. Tocamos em problemas de Mineirão, pandemia, escola, ônibus, temos muitos problemas para resolver em Belo Horizonte. Então, acho que tudo a seu tempo, é tudo a seu tempo, e agora, sinceramente, não vejo clima. A gente não pode governar e na hora da reeleição só pensar nisso, isso é um erro, e a população não aceita", começou a dizer Kalil.





"E eu quero sair, se sair, na hora certa, e para fazer não campanha extemporânea, eu quero fazer campanha no momento certo, do jeito certo, com a cabeça erguida, e eu não vou sair como presidente de Frente por aí viajando porque sou presidente da Frente de Prefeitos não. Presidente da Frente de Prefeitos, se quiser viajar, ele tem sábado e domingo, porque de segunda a sexta ele tem que sentar na cadeira e trabalhar", completou. No momento, o principal adversário de Kalil em 2022 seria Romeu Zema (Novo), atual governador mineiro.





Na resposta, Kalil citou o fato de ter sido eleito presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP), na última quinta-feira (12/08). A FMP foi criada para reunir cidades mineiras com mais de 35 mil habitantes. O grupo, no entanto, estava inativo há certo tempo. O prefeito da capital de Minas Gerais afirmou que não usará o "cargo" para viajar, ao menos em dias úteis.





"Primeiro que eu não posso viajar sendo presidente de Frente ou não presidente de Frente, sou prefeito de Belo Horizonte. Posso viajar domingo, posso viajar sábado, mas não posso viajar de segunda a sexta, isso é uma barbaridade. Tenho compromisso, fui eleito e não por dez, 15 ou 20 prefeituras, fui eleito por milhões de pessoas que eu tenho que tomar conta. Então, não penso nisso, não penso nessa Frente como sair viajando porque não posso viajar, sou prefeito de Belo Horizonte. Com meu sábado e domingo posso fazer o que quiser, mas durante a semana tenho obrigação de ficar aqui colado na prefeitura, que é o meu lugar", afirmou Kalil, na mesma entrevista.