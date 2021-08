Kalil comenta relação com governo e diz: 'Não quero dinheiro de tragédia'

Kalil também afirmou que o governo estadual é procurado por conta da situação financeira dos municípios (foto: Amira Hissa/PBH) Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte, comentou nesta quinta-feira (19/08) a atual relação com o governo de Minas Gerais, gerido pelo governador Romeu Zema (Novo). Em entrevista à Rádio BandNews FM BH, o chefe do Executivo municipal se resumiu a dizer que a relação "está ótima", mas alertou que gostaria de mais projetos com ganho financeiro para a cidade. (PSD),, comentou nesta quinta-feira (19/08) a atual, gerido pelo governador(Novo). Em entrevista à, o chefe do Executivo municipal se resumiu a dizer que a relação "", mas alertou que gostaria depara a cidade.









"Está ótima. Tudo que o governo do Estado solicita, a prefeitura está presente e não tem problema nenhum. Não vejo também esse bla bla bla de prefeito, governador, isso não me interessa. O que eu quero do governo é dinheiro. Se ele não tem para me dar, não tem muito institucionalmente, porque o governo só tem atenção sobre os prefeitos porque tem o dinheiro. Eu não quero dinheiro de tragédia, quero convênios, quero trincheiras", disse Kalil.





A relação entre Zema e Kalil se estremeceu com o início da pandemia da COVID-19, em março de 2020. A partir do momento em que os gestores precisaram dialogar para tentar contornar o problema do novo coronavírus, a ligação entre eles passou a ser tensa, muitas vezes com críticas diretas de um ao outro