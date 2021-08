Kalil diz que governo federal quer privatizar prédios públicos em BH

Antigo prédio do Dnit, na Avenida Prudente de Morais, foi citado por Kalil para privatização (foto: Reprodução/Google Street View) governo federal, por meio do Ministério da Economia, quer privatizar prédios públicos de domínio da União localizados em Belo Horizonte e que, na visão dos integrantes da pasta chefiada pelo ministro Paulo Guedes, estão subutilizados. Nesta quinta-feira (19/8), uma reunião com o prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD), foi realizada para apresentar a ideia. , por meio do, quer privatizar prédios públicos de domínio dalocalizados eme que, na visão dos integrantes da pasta chefiada pelo, estão. Nesta quinta-feira (19/8), umacom oda cidade,(PSD), foi realizada para apresentar a ideia.









"Estive com o pessoal do Ministério da Economia aqui, que quer privatizar um monte de coisa em Belo Horizonte, para transformar em dinheiro, para linha de metrô, eu concordei, que é o pessoal de privatização. Eles têm aqui prédios, como lá na Prudente de Morais, que era o antigo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a Escola de Engenharia, eles têm uma área no Belvedere, tudo da SPU (Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União), do governo federal, eles querem fazer um feirão para vender, com parceria com a prefeitura, para investir parte na cidade. Quer dizer, é uma boa proposta, temos que trabalhar, trabalhar e trabalhar muito", afirmou.





Posteriormente, na mesma entrevista, Kalil abordou a relação no geral com o governo federal. Ele citou a reunião desta quinta com o Ministério da Economia para argumentar que não tem nada contra o governo em si, mas sim contra atitudes negacionistas praticadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).





"O governo federal esteve aqui hoje (quinta-feira) e está querendo parceria com a prefeitura. Não vejo nenhum problema, até porque não fiz nada com o governo federal, nem mal eu falei. O que falo é que não posso negar máscara, não posso negar distanciamento, não posso negar nada disso. Não posso pedir para não lavar a mão, para tirar a máscara, isso é um absurdo absoluto, isso é um crime, isso é que eu discordo do governo federal. O resto eu não tenho que discordar, ele foi eleito com 50 e tantos milhões de votos e tem que ser respeitado por isso, e tem que se fazer respeitar. Não tenho nada contra o governo, não tenho nada", afirmou o prefeito de BH.