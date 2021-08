Randolfe Rodrigues manda recado para Bolsonaro: 'Vai trabalhar, vagabundo!'

O senador(Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito () da, mandou um recado ao presidente Jair(sem partido) na manhã deste sábado (14/8).O parlamentar criticou o chefe do executivo por ter informado que vai ao Senado pedir abertura de um processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ) . Ele chegou a compartilhar a música de Chico Buarque, “Vai trabalhar Vagabundo”.

Bolsonaro afirmou que vai levar ao presidente do Senado,(DEM-MG), pedido para instaurar processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele alegou que os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.