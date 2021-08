Carlos Bolsonaro defende Roberto Jefferson: 'A política é muito podre'

Vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Estadão Conteúdo) Carlos Bolsonaro (Republicanos) respondeu às críticas que tem recebido após a Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o aliado político foi preso injustamente e mira em um desgaste proposital. O vereadorBolsonaro (Republicanos) respondeu às críticas que tem recebido após a prisão do ex-deputado e presidente do PDT, Roberto Jefferson . O filho do presidente(sem partido) disse que o aliado político foi preso injustamente e mira em um desgaste proposital.









Após a prisão do presidente do PDT, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) desejou o mesmo futuro ao filho do presidente . "Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson", escreveu Freixo nas redes sociais.





Que Carlos Bolsonaro siga o mesmo caminho de Roberto Jefferson. %u2014 Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 13, 2021







Neste sábado (14/8), Carlos Bolsonaro respondeu dizendo que “há um bando de malandros tentando ligar especificamente MEU NOME ao enredo da prisão de chefe de outro partido, mais uma vez para atingir o Presidente”.





Há um bando de malandros tentando ligar especificamente MEU NOME ao enredo da prisão de chefe de outro partido, mais uma vez para atingir o Presidente e %u201Cse esquecem%u201D de incluir em suas cobranças a todos que deveriam, mirando no desgaste proposital de um só. TEM MÉTODO! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 14, 2021

Inclusive aos que celebram quando acontecem com A e reclamem quando acontece com B. Sejamos sempre justos, pois a política é muito podre. %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 14, 2021





Carlos Bolsonaro foi citado 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos, o mesmo que levou à prisão de Roberto Jefferson. Ao longo dos depoimentos de testemunhas e investigados, os agentes da Polícia Federal deixam transparecer um cerco ao filho 02 do presidente Jair Bolsonaro. Eles levantam a possibilidade de o parlamentar estar “ajudando” e “cooperando” com os canais suspeitos de ataques às instituições e ao regime democrático.





A Polícia Federal chegou a intimar Carlos e o irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a depor como testemunhas no inquérito que investiga o financiamento e a organização de atos antidemocráticos, aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).