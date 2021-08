Mandetta: 'clorokillers' usam morte de Tarcísio Meira para desinformação

O ex-ministro da Saúde(DEM-MT) usou as redes sociais para lamentar a morte do ator Tarcísioe informar a importância da vacina contra

O ator estava vacinado com as duas doses, mas, por ter complicações pulmonares, acabou morrendo.

Nas redes sociais, apoiadores do presidente(sem partido) estão utilizando a morte do ator para atacar a vacina do, aPara os governistas, a morte do ator prova a ineficácia da imunização contra COVID.