Bolsonaro acusa Barroso de 'retaliação' após rejeição do voto impresso

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) elogia deputados que votaram a favor da PEC do voto impresso (foto: Marcos Corrêa/PR)

Opinião sem medo: Bolsonaro leva de 7x1 da Democracia, e só não foi mais porque o dia acabou

O presidente Jair(sem partido) ficou inconformado com o resultado da votação na Câmara dos Deputados , que derrubou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) doEm conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (11/8), ele alegou que parte dos parlamentares que votaram contra o texto foi chantageada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),