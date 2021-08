Mineiros pró voto impresso tiveram 2 milhões de votos nas urnas eletrônicas

Os 26 deputados federais mineiros que se posicionaramda Proposta de Emenda à Constituição (PEC) doreceberam 2.311.789 votos nasnas eleições de 2018.Esse número representa 22,9% dospara a Câmara Federal no estado, que totalizaram 10.087.736. Traduzindo: de cada dez votos válidos nas urnas eletrônicas em, dois foram para os parlamentares que agora questionam essas mesmas urnas.Em 2018, quando venceram as eleições, nenhum deles entrou com recurso na Justiça Eleitoral parados seus votos.