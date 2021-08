Bolsonaro diz que não será 'intimidado' por inquérito das fake news

Bolsonaro voltou a atacar ministros do STF e disse que não será 'intimidado' por inquérito (foto: Reprodução)









"Não vai ser o inquérito, agora na mão do senhor querido Alexandre de Moraes, para tentar intimidar. Ou o próprio, lamento, o TSE tomar certas medidas para investigar, me acusar de atos antidemocráticos, eu posso errar, tenho direito a criticar, mas não estamos errados", disse o presidente, em entrevista ao programa "Pingos nos Is", da Rádio Jovem Pan.





Mesmo arrolado no inquérito das fake news, Bolsonaro, na mesma entrevista, seguiu atacando o processo eleitoral brasileiro sem provas, ao lado do deputado federal Filipe Barros (PSL-PR). Ele disse que "tem certeza que foi eleito no primeiro turno" nas eleições presidenciais de 2018. Além disso, o presidente criticou a forma com que foi incluído na investigação do STF.





"O presidente da República pode ser investigado? Pode, em um inquérito que comece lá no Ministério Público e não diretamente de alguém interessado. Esse alguém abriu o inquérito, vai começar a catar provas e essa mesma pessoa vai julgar? Eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição, e jogo, se preciso for, com as armas do outro lado", disparou.





Bolsonaro volta a atacar Barroso





Bolsonaro também voltou a atacar Luis Roberto Barroso. Desta vez, o presidente chamou o ministro do STF e presidente do TSE de "mentiroso", acusando Barroso de não falar a verdade do chamado voto impresso auditável, defendido pelo seu governo.





"O ministro vem dizendo que esse voto impresso não pode acontecer por causa de milícias e de grupos de bandidagem. O que que ele diz com isso? Podem, por causa do papel, apresentar o voto lá fora, dizendo em quem votou. Mentira do ministro Barroso. É triste chamar um ministro de mentiroso. Por que ele mente? Porque o sistema eleitoral proposto por nós é igual ao do Paraguai e de outros países."

O presidente(sem partido) afirmou, nesta quarta-feira (4/8), que "não será intimidado" pelo inquérito das fake news, na qual foi incluído pelo. Mesmo arrolado na investigação, Bolsonaro seguiu atacando o sistema eleitoral brasileiro e chamou o presidente do, ministro, de "mentiroso".