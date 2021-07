Vereador é preso suspeito de ser o mandante de incêndio em unidade de saúde

Mandante e executores do atentado contra UBS, em Orizânia, foram presos durante a Operação Héstia (foto: PCMG/Divulgação)

Um vereador, de 52 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (30/7) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Orizânia, na Zona da Mata, suspeito de ser o mandante do incêndio em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município em 12 de maio.

Conforme o delegado Cristiano Silva de Almeida, o incêndio teria ocorrido em razão de desavenças políticas.

“O vereador contratou duas pessoas e, mediante pagamento de certa quantia em dinheiro, determinou que elas ateassem fogo na Unidade Básica de Saúde da cidade. Durante as diligências, foi apurado que os suspeitos ameaçaram testemunhas e coagiram uma pessoa a assumir a autoria do delito”, informou Almeida.

“O incêndio provocou não somente uma destruição patrimonial, mas moral à população de Orizânia”, destacou o delegado titular da Polícia Civil na comarca de Divino.

Ainda segundo a PCMG, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial e, posteriormente, serão conduzidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos não foram informados. Em nota, a PCMG disse que “não divulga e/ou confirma dados de suspeitos, envolvidos em atos ilícitos, devido à Lei de Abuso de Autoridade”.

A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a Câmara Municipal e com a Prefeitura de Orizânia para confirmar a identidade do vereador e se a administração municipal tomará alguma providência contra o parlamentar.