Veja: 'Tô cremosinho': vereador deixa microfone aberto e áudio vaza

Vereador disse que estava em ligação com a esposa (foto: Divulgação/Aline Rezende/Câmara de Uberlândia) Câmara de Vereadores de Uberlândia de julho, o legislador Charles Charlão (PP) cometeu uma gafe e deixou um áudio íntimo vazar, enquanto participava remotamente da reunião ordinária. Na conversa, ele diz: 'Tô cremosinho', à cônjuge, o que foi motivo de reclamação de colegas da casa. Durante a 9ª sessão dadede julho, o legislador(PP) cometeu umae deixou um áudio íntimo vazar, enquanto participava remotamente da reunião. Na conversa, ele diz: 'Tô cremosinho', à cônjuge, o que foi motivo de reclamação de colegas da casa.

Outro vereador, Thiarles Santos (PSL), estava com a palavra, em plenário. Ele foi, então, interrompido por Charlão, que deixou o áudio de seu computadore atendeu a uma ligação. Nesta chamada ele disse: 'Oi amorzinho, eu tô... Eu tô cremosinho...'.Nesse momento ele foipela mesa diretora sobre o vazamento de seu áudio, contudo o vereador continua não perceber o que se passa e novamente diz: "Amorzinho, tô cremosinho", interrompendo de novo Thiarles Santos. O legislador que com a palavrae pediu à presidência da casa que interviesse, inclusive com um pedido de advertência. "Olha o que a gente tá ouvindo aqui, presidente", disse Santos, que também pediu umaOutros vereadores também reclamaram sobre ado diálogo. "(Isso) não é coisa que se fala durante a sessão", salientou Dandara Tonatzin (PT). Ela foi seguida do vereador presidente, Sérgio do Bom Preço (PP), que mais uma vez avisa sobre o áudio aberto. Dessa vez, Charlão entende o que see avisa que estava em uma ligação.O vereador informouque 'cremosinho' é o apelido com qual a esposa se refere a ele. "Carinhosamente, nos chamamos de cremosinhos (…). Peço desculpas pelo ocorrido, mas às vezes me perco nessasde tecnologia e cometo erros", disse o Charlão.