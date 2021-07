Bolsonaro já despacha de hospital: 'Em breve, de volta a campo'

O presidente Jair Bolsonaro postou nesta sexta-feira (16/07), nas redes sociais, uma foto onde aparecepelos corredores do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, conduzindo um suporte de soro. Na legenda, o mandatário afirma que "em breve estará de volta a campo" e agradece as orações de apoiadores.

O ministro chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, publicou por meio do Twitter que o chefe do Executivo já despacha por meio de videoconferência.

Deus à frente de tudo! ELE salvou a vida de @jairbolsonaro e o colocou como Presidente do %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7. Hoje, mais um dia de alegria que Deus nos concede. PR muito bem, de volta ao trabalho e já em despacho com a Casa Civil por videoconferência. Obrigado aos brasileiros q oram por ele.%uD83D%uDCAA%uD83C%uDFFC%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/24HrE1cZgH

Nesta quinta-feira (15/7), o último boletim divulgado afirma que o presidente teve a sonda nasogástrica retirada e que deverá voltar a se alimentar hoje. No entanto, ainda não há previsão de alta hospitalar. Na data, em entrevista ao apresentador Sikêra Jr, direto do hospital, ao lado do médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Bolsonaro relatou que "a chance de cirurgia éafastada".