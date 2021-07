Hospital: Bolsonaro retira sonda nasogástrica, mas segue sem alta prevista

Jair Bolsonaro, antes de retirar a sonsa, com paciente do hospital onde se encontra internado (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro retirou, nesta quinta-feira (15/7), a sonta nasogástrica que ele usava desde que foi internado. A informação foi divulgada pelomédico emitido pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente está internado. O texto diz também que o início da alimentação está planejado para sexta-feira (16/7), mas que Bolsonaro segue "sem previsão de alta hospitalar".

Ainda segundo o documento, Bolsonaro vem "mantendo evolução clínica satisfatória".



Bolsonaro foi diagnosticado nessa quarta-feira (14/07) com uma obstrução intestinal decorrente do atentado a faca ocorrido em 2018. O Planalto informou em nota que a determinação foi feita pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente após a facada.



Após exames realizados em Brasília, que confirmaram o quadro, Jair Bolsonaro foi transferido, ainda nessa quarta-feira (14/7), para Hospital Vila Nova Star, no bairro da Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo. O presidente deu entrada no hospital com soluços e reclamando de fortes dores abdominais.



Bolsonaro já vinha sofrendo com crises de soluço decorrentes do processo há vários dias. Inclusive comentou que falaria pouco em conversa com apoiadores, que ocorreu na segunda semana de julho.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria