BH: manifestantes se reúnem na Praça da Liberdade e pedem 'fora Bolsonaro'

No local, os manifestantes dão prioridade para o uso de máscaras PFF2. Muitos comerciantes aproveitam o movimento para vender artigos como camisas, máscaras e bandeiras com os dizeres "Fora Bolsonaro", grito constante durante a manifestação.Leia: Atos contra Bolsonaro acontecem pelo país e mobilizam oposição nas redes

De acordo com a organização do protesto, a manifestação é contra a “, o genocídio, a fome e o desemprego no país” e a favor dode Jair Bolsonaro (sem partido), de vacinas contra a COVID-19 e auxílio-emergencial de R$ 600.

A Campanha Nacional “Fora Bolsonaro” foi criada em junho de 2020 e reúne a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, as Centrais sindicais, partidos políticos de oposição (PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCB, PCO e UP), organizações e articulações da sociedade civil.

Boneco inflável também deu as caras (foto: Déborah Lima)

A última manifestação contra Bolsonaro aconteceu em 3 de julho em cerca de 290 cidades do país e do exterior. Foi o terceiro grande protesto contra o chefe do Executivo federal em dois meses. O "Capitão Cloroquito", boneco inflável gigante presente no último ato, se reergueu mais uma vez na Praça da Liberdade.