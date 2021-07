Com 'Capitão Cloroquino', manifestantes protestam contra Bolsonaro em BH

Manifestação contra governo Bolsonaro em BH neste sábado (03/07) (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press) Praça da Liberdade, o protesto desce a Avenida João Pinheiro em direção à Praça da Estação. Os atos deste sábado receberam o nome de "3JForaBolsonaro".



Ver galeria . 10 Fotos

manifestação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), tomou as ruas da Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (3/7). Com concentração iniciada às 14h, na Praça da Liberdade, o protesto desce a Avenida João Pinheiro em direção à Praça da Estação. Os atos deste sábado receberam o nome de "3JForaBolsonaro".

Movimento Acredito. "Queremos fortalecer a manifestação a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Sabemos que nos protestos na época da Dilma, os bonecos do tipo, chamados de pixulecos, ficaram famosos e pensamos então, em chamar atenção para a pauta dessa forma", afirmou Lucas Paulino, do Movimento Acredito.

Questionado sobre o nome do boneco, apelidado de “Capitão Cloroquino”, Lucas explicou que a intenção é fazer uma sátira com o presidente que, desde o início da pandemia, vem "apostando em remédios sem eficácia contra a COVID”.





Histórico

O boneco gigante já visitou outras duas capitais brasileiras: Brasília e São Paulo. A estreia foi feita na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mas sofreu repressão policial e precisou ser retirado.





O Capitão Cloroquino foi inflado no dia do depoimento da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como "capitã cloroquina", na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, em 25 de maio.





Em seguida, o boneco partiu para São Paulo e enfeitou as manifestações anti-Bolsonaro e pró-vacinas que ocorreram no último dia 29.

Os protestos

As manifestações contra o governo Bolsonaro são realizadas neste sábado (3/7) em todas as regiões do Brasil - e até fora do País. O protesto é organizado pelas entidades estudantis UNE (União Nacional dos Estudantes), UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e ANPG (Associação Nacional Pós Graduação) e outros movimentos sociais.







Os atos são fortalecidos pelo super pedido de impeachment, protocolado na última quarta-feira (30/06), sobretudo em relação às denúncias de corrupção no governo na compra de vacinas.





