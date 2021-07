'A bandeira é nossa', dizem manifestantes em protesto contra Bolsonaro

Para Geraldo Morais, governo Bolsonaro ultrapassou todos os limites (foto: Túlio Santos/EM) bandeira do Brasil, utilizada constantemente nas manifestações a favor do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), começa a ganhar novos significados. verde e o amarelo e afirmam: "a bandeira é nossa". do Brasil, utilizada constantemente nas manifestações a favor do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), começa a ganhar novos significados. Durante o protesto que pede a saída de Bolsonaro, realizado neste sábado (24/7) em Belo Horizonte, manifestantes voltaram a usar oe afirmam: "a bandeira é nossa".

Vestida de longo amarelo e com a bandeira nos punhos, a professora Adélia Fernandes, de 58 anos, diz que os motivos para manifestar contra o governo são muitos.









Outro motivo para não se calar, segundo Adélia, é devido aos ataques às instituições democráticas. Mas o principal ponto é mesmo a discordância com a maneira em que Bolsonaro conduziu a pandemia no pais.





"Estou com muita raiva. O Brasil não merecia. O verde e o amarelo representam a retomada da democracia para que todas as bandeiras possam ser empunhadas. Ele amedronta a gente. Agora ameaça que não vai ter eleição. Vai ter sim. A bandeira é nossa", conclui.





O programador de automação Geraldo Morais, de 44, também fez questão de usar a bandeira do Brasil durante os protestos. "Apesar de o Bolsonaro ter perdido apoio nos últimos meses, a gente precisa manter a pressão sobre o governo pra mostrar a indignação com descaso com a vacina. Ele foi eleito com pauta contra corrupção e agora está praticando corrupção dentro do governo. É momento de manter pressão. O governo Bolsonaro ultrapassou todos os limites. Ele e as pessoas ao redor dele tem dado inúmeros sinais que ameaçam a democracia", diz.





Tambem com apoio da bandeira, a advogada Laura Sarti, de 37 anos, quis sair de casa para se mostrar contrária ao presidente.