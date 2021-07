Bolsonaro sobre aliança com Centrão: 'Sou obrigado, é pela governabilidade'

IS

(foto: Miguel Schincariol/AFP) aliança com o Centrão. Segundo o mandatário, a aproximação como o bloco é necessária por conta da "governabilidade". Ele destacou ainda que é "obrigado" a formar a coalizão e que, "com apenas 150 deputados, não iria a lugar nenhum". As declarações foram concedida à Rádio Grande FM. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, nesta sexta-feira (23/7) suacom o Centrão. Segundo o mandatário, a aproximação como o bloco é necessária por conta da "". Ele destacou ainda que é "obrigado" a formar a coalizão e que, "com apenas 150 deputados, não iria a lugar nenhum". As declarações foram





LEIA MAIS 11:42 - 23/07/2021 Bolsonaro sobre filiação: 'PP passa a ser uma possibilidade nossa'

10:13 - 23/07/2021 Comissão da Câmara deve ouvir Braga Netto no dia 17 de agosto

08:39 - 23/07/2021 Bolsonaro sobre Ciro Nogueira: 'Me chamou de fascista. Mas as coisas mudam' crítica. Tenho que arrumar uma maneira de melhor organizar o ministério e fazê-lo mais proativo para a gente aprovar nossas propostas. É como eu tenho dito, a palavra Centrão é pejorativa. Eu fui do PP por aproximadamente 20 anos e o Centrão ou partidos de centro têm na ordem de 200 deputados federais. Se eu rejeitar esses 200, fico com 300. Desses 300 que sobram, tem metade que é do PT, PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania, que não têm realmente nada em afinidade conosco e sempre votaram contra a gente", alegou. "Quando coloco aqui um político ou militar, sempre existe. Tenho que arrumar uma maneira de melhor organizar o ministério e fazê-lo maispara a gente aprovar nossas propostas. É como eu tenho dito, a palavra Centrão é pejorativa. Eu fui do PP por aproximadamente 20 anos e o Centrão ou partidos de centro têm na ordem de 200 deputados federais. Se euesses 200, fico com 300. Desses 300 que sobram, tem metade que é do PT, PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania, que não têm realmente nada em afinidade conosco e sempre votaram contra a gente", alegou.





"Tirando os partidos e centro e de esquerda, sobrariam 150 deputados. Com 150, não vou a lugar nenhum. Então, a minha aproximação com os partidos de centro é pela governabilidade. Eu sou obrigado a fazer isso daí. Como eu disse lá atrás, se alguém tem alguma bronca contra algum parlamentar, foram vocês que colocaram eles aqui dentro", justificou.





possibilidade". Nesta quinta-feira (22/7), profunda entre o mandatário e os blocos de centro. O general completou que os eleitores podem achar a situação confusa, mas que tudo dependerá das ações futuras realizadas pelo governo. Bolsonaro também afirmou que sua filiação ao Progressistas é uma "". Nesta quinta-feira (22/7), ele acenou ao bloco dizendo "eu sou do Centrão". Também nesta sexta-feira (23/7), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou que os eleitores do presidente podem se sentir "confusos" com a aliança cada vez maisentre o mandatário e os blocos de centro. O general completou que os eleitores podem achar a situação confusa, mas que tudo dependerá das ações futuraspelo governo.