Bolsonaro sobre Ciro Nogueira: 'Me chamou de fascista. Mas as coisas mudam'

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira (22/7) a nomeação do senador Ciro Nogueira (PP) ao cargo de ministro da Casa Civil . O parlamentar pertence ao Centrão, maior bloco do Congresso e é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF). Na corte, oresponde a três inquéritos sobre investigações relacionadas a Lava-Jato.

Ciro foi crítico de Bolsonaro no passado, e ganha espaço no Executivo paraapoio do Centrão. "O Ciro logicamente vai nos. Tem vídeo na internet de que ele me chamou delá atrás. Sim, chamou. Mas as coisas. Quem não fosse Lula no passado não estaria na política. Tarcísio foi chefe do DNIT no governo da Dilma Rousseff. Vão querer que eu demita ele?", disse o presidente em live transmitida pelas redes